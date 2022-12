Jovem é encontrado após quatro dias desaparecido

O jovem Tayrone de Oliveira Santos, de 27 anos, que estava desaparecido desde o último dia 24 de dezembro, foi encontrado. De acordo com informações do Disque Denúncia, o rapaz, que sofre de problemas mentais, foi localizado na última quarta-feira (28) e já está junto de sua família.

Segundo familiares, o rapaz foi encontrado em Bonsucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com o relato de uma prima, que mora com o jovem no bairro do Colubandê, em São Gonçalo, ele desapareceu em Icaraí, Zona Sul de Niterói, e chegou a ser visto na região de Bandeirante, também em São Gonçalo, numa padaria.

O caso vinha sendo investigado pelo Setor de Descoberta de Paradeiros (SDP) da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). A família registrou boletim de ocorrência na especializada após o desaparecimento.