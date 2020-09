Jovem é baleado em tentativa de assalto em SG

Um jovem foi baleado no pescoço na manhã de hoje (8) em São Gonçalo. A vítima foi atingida durante uma abordagem feita a um criminoso por policiais civis da delegacia de Neves, a 73ª DP. Os agentes passavam pela Rua Doutor Pio Borges, no Pita, quando se depararam com um assalto em andamento a um motorista de entregas. O ladrão ao ser abordado pelos policiais em uma viatura descaracterizada correu atirando para trás, de acordo com os agentes envolvidos na ocorrência.

O jovem, que passava pelo local, foi atingido e socorrido pelos policiais civis sendo levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói. O seu estado de saúde ainda não foi informado. Nada foi levado do motorista pelo criminoso que fugiu em direção a Comunidade da Coréia. O motorista prestou depoimento na delegacia para dar andamento as investigações do crime.