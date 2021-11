Jovem é atacado por homem armado durante festa em São Gonçalo

Um homem foi atacado com um tiro no rosto, nesse sábado (13), no bairro do Anaia, em São Gonçalo. Por sorte, a vítima se manteve consciente e não se feriu com gravidade. Aos policiais, o rapaz relatou não saber o que motivou a agressão.

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), uma equipe do batalhão foi acionada ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSCSG), para onde o homem, que tem 21 anos, foi socorrido. Em relato aos agentes, ele afirmou que estava em uma festa quando um homem desconhecido se aproximou e atirou contra seu rosto.

O rapaz foi atingido na região da boca, mas sem gravidade. Ele foi medicado e recebeu alta. Acompanhado pelos PMs, o jovem foi até a 72ª DP (São Gonçalo), onde foi feito o registro da ocorrência. A distrital irá investigar o caso afim de apurar a motivação e a identidade do agressor.