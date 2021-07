Jovem do Santo Inácio supera dificuldades e cria marca de roupa e estúdio audiovisual

Cria da comunidade Santo Inácio, em Niterói, o promotor de vendas Wallace Chagas cresceu ouvindo que não alcançaria seus sonhos devido a uma má formação no ombro direito. Mas superando todos os obstáculos que vida apresentou, ele virou o jogo e criou sua própria marca de roupa, a Don Walla. Aliás, foi na sua deficiência que Wallace buscou inspiração para a confecção das roupas. Pensando, além e querendo dar visibilidade ao povo periférico, Wallace ainda montou um estúdio audiovisual para devolver a sua comunidade a possibilidade de sonhar.

“Eu tinha uma necessidade de auto-enquadramento na moda. Queria me sentir bem vestido, mas era quase impossível achar no mercado a representatividade que pensava para mim. A inspiração da marca vem da minha infância, pelo fato de ter nascido com uma deficiência no meu ombro, as blusas caiam, não se ajustavam ao meu corpo. Então minha mãe produziu a minha primeira blusa gola padre. A ideia dela era uma blusa que se abotoasse até em cima e assim se ajusta-se perfeitamente na minha imperfeição. Se tem uma inspiração para o que vivo hoje, é a minha família”

Wallace explica que a produtora Don Walla Music e o estúdio Don Wall Frames surgiram da possibilidade de gerar experiências e cuidar dos pequenos sonhos dos moradores da sua comunidade. “Eu pensei nos pobres, pretos, nas pessoas que não teriam possibilidades de sonhar, de toda a minoria. que talvez seja privada disso. Então, tanto a produtora quanto o estúdio vieram dessa demanda reprimida de qualidade para um público que nem sabia ainda que precisaria dos nossos serviços. Hoje nós geramos nas pessoas, esse sentimento de querer mais, o desejo de ser visto, de ter lugar de fala”, conta Wallace.



A mãe de Wallace, assim como toda a família, têm um lugar especial em toda essa conquista. “Minha mãe que me proporcionou essa experiência de ter algo personalizado, feito com carinho e cuidado especialmente pra mim. Foi enorme o impacto que isso gerou na minha existência, a sensação de representatividade quando ela fez aquela blusa especialmente para mim. E eu quis levar isso para as pessoas”, diz Wallace.

Mas como nem tudo são flores, Wallace enfrentou muitas dificuldades quando decidiu começar. Desde a tentativa de fazê-lo desistir até a falta de apoio financeiro.

“As maiores dificuldades em se ter um negócio no Brasil é a burocracia. Acho que o principal foi a falta de incentivo de instituições bancárias já que eu tinha um CNPJ com menos de um ano praticamente inexiste. Então comecei com as minhas economias e com empréstimos pessoais. Eu não poderia postergar mais o sonho em ver as pessoas representadas pelos meus pensamentos e ideias. E as opiniões não vieram só de onde eu morava. Eu enfrentei opinião negativa de diversas pessoas. Foi bem complicado não dar atenção a isso.

‘Você é maluco. Está bem empregado. Não faz isso’, ‘Você só quer aparecer’, ‘Como vai abrir um negócio sem dinheiro?’. Essas eram algumas das frases que Wallace ouviu quando decidiu ir atrás do seu sonho, para que também pudesse realizar o sonho de outras pessoas.



“Mesmo assim fechei os olhos e fui. Coloquei tudo que tinha para fazer acontecer e aconteceu”, conta Wallace, orgulhoso da sua conquista.

Além do espaço onde mostrar suas peças de roupas, Wallace criou também um pilar de consultoria artística e um estúdio audiovisual para todos que ali chegam.

“Minha família e amigos são da comunidade, onde está o meu DNA. Como já diziam os Racionais Mc’s: você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você. Fazemos tudo que podemos para empoderar os esquecidos, os pobres, o gueto, os pretos. Mostrar para a favela o real lugar dela no universo, que ela também pode sonhar. A produtora conta com artistas, basicamente, de origem pobre e de favela, o grande foco é tirar o gueto do anonimato e mostrar que é possível vencer, destaca”, explica.

Como ideia principal de tudo é devolver ao povo da comunidade a vontade de sonhar e buscar realizar, Wallace dá uma dica importante para quem quer começar o próprio negócio.

“A primeira coisa é pensar muito sobre o assunto. É preciso saber se o seu coração está realmente nisso. Porque a jornada será muito difícil. Muitas dificuldades te aguardam. E se depois de um dia ruim, o seu coração não estiver nisso, se a sua alma não tiver em paz com o que você começou, a probabilidade de fracasso será enorme. E tenham humildade, sem isso é impossível. Se der errado da primeira? Volte refaça o caminho, acerte os erros e vai novamente até dar certo. Eu tentei abrir a minha marca quatro vezes e só deu certo na quinta”, aconselhou Wallace.