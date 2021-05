Jovem desaparecido em Niterói apagou mensagens no telefone celular

Desaparecido há três dias, o paradeiro do jovem Antônio Márcio Farias Guimarães, de 23 anos, morador de Ponto Cem Réis, em Niterói, ainda é desconhecido. Após o acesso ao celular do rapaz as dúvidas sobre o que pode ter acontecido ficaram ainda maiores. Após 48 horas de desaparecimento, foi possível acessar judicialmente o celular do rapaz e, para a surpresa dos pais, ele apagou o aplicativo de mensagens WhatsApp.

Ter acesso às suas últimas mensagens era a esperança da família em descobrir o que poderia ter acontecido. Mas ele ter apagado tudo do telefone, deixou mais dúvidas que respostas. Peritos da Polícia Civil agora tentam recuperar o aplicativo para restabelecer as mensagens para tentar saber o que pode ter ocorrido.

De acordo com familiares, Antônio saiu de casa vestindo bermuda vermelha, camisa de malha azul clara e calçava chinelos às 11h de quarta-feira (5). Ao pai e à sua avó, ele disse que estava indo até o banco, localizado na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói. “Ele é uma pessoa muito caseira, quase não sai de casa. Não temos ideia do que pode ter acontecido”, afirma Meri Farias, mãe do rapaz.

Um registro de ocorrência foi feito na 76ª DP (Centro), que está fazendo buscas para tentar localizar o rapaz. Câmeras de segurança do Centro podem ajudar a descobrir se ele realmente passou pela Amaral Peixoto.

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar o rapaz podem entrar em contato pelos telefones dos familiares: Meri (21) 99083-6229; Marcio (21) 98521-3920; ou Ana Paula 97068-1497.