Jovem de São Gonçalo está desaparecida há um mês

Valeska dos Santos, de 22 anos, é moradora do Rocha, em São Gonçalo, mas não foi mais vista desde o dia 4 de fevereiro, no Fonseca, em Niterói. O desaparecimento foi notado a partir das 11h30 daquele dia.

São 39 dias sem notícias sobre o paradeiro de Valeska. Familiares e amigos realizam as buscas desde o mês passado.

Quem tiver informações sobre o paradeiro da jovem, favor entrar em contato com o jornal A TRIBUNA no telefone (21) 2719-1886, ou envie uma mensagem no Whatsapp (21) 97848-4642. O Disque Denúncia também emitiu um alerta em busca de informações sobre Valeska dos Santos, e pode ser contatado através do telefone (21) 2253-1177, aplicativo do Disque Denúncia ou pelo Whatsapp (21) 98849-6254.