Jovem de 19 anos morta com tiro no rosto

O que era para ser uma tarde de festa e comemoração em família acabou com morte no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na tarde de sábado (13). A jovem Emanoelly Almeida, de 19 anos, estava indo para a casa do pai, Ubirajara Silva de Freitas, comemorar o aniversário dele, quando foi atingida por um tiro no rosto na Avenida Santa Luzia.

O disparo aconteceu no lugar conhecido como Curva do S. A jovem chegou a ser atendida no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos.

A origem do disparo não foi identificada mas informações apontam que estaria tendo uma troca de tiros entre polícia e criminosos no bairro Santa Luzia, vizinho do Jardim Catarina.

A Polícia Militar foi questionada e informou que policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) estavam em patrulhamento pelo bairro Santa Luzia, no município de São Gonçalo, quando se depararam com indivíduos armados em motocicletas. Estes indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra a equipe policial, que reagiu. Foi solicitado apoio de outras equipes. Após cessarem os disparos, uma pessoa foi encontrada ferida e foi imediatamente socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres. Ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves).