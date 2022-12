Jovem com problemas mentais desaparece em Icaraí

A família do jovem Tayrone de Oliveira Santos, de 27 anos, busca, desde o último sábado (24), informações sobre o paradeiro do rapaz, que está desaparecido. De acordo com a prima dele, o desaparecimento aconteceu no bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói, mas o rapaz teria sido visto no bairro Bandeirante, em São Gonçalo.

Ainda de acordo com a prima, Tayrone sofre de problemas mentais e mora com ela desde o falecimento da mãe, no bairro Colubandê, em São Gonçalo. No sábado, eles foram a Icaraí porque a prima precisava ir à agência dos Correios, localizada na Rua Domingues de Sá. Enquanto ela era atendida, o rapaz saiu, sem ser mais visto.

A prima afirmou que Tayrone estava usando uma camiseta cor mostarda e um short verde. Após a família divulgar o desaparecimento nas redes sociais, conhecidos afirmaram terem visto o jovem no bairro Bandeirante, ainda no sábado. A atendente de uma padaria teria dito à prima que ele tentou comprar alimentos usando “notas fiscais”, pois não tinha dinheiro.

Por fim, a prima afirmou ter registrado o caso no Setor de Descoberta de Paradeiros (SDP) da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). A Polícia Civil está investigando o caso. Quem tiver informações que ajudem a localizar Tayrone pode entrar em contato com o Disque Denúncia, (21), 2253-1177, ou com o SDP, (21) 2717-1949.