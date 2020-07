Jovem atira acidentalmente contra a própria cabeça ao manusear uma pistola na Engenhoca

Um rapaz, identificado como Victor Hugo da Silva Pereira, de 19 anos, deu entrada, no início da tarde dessa segunda-feira (06), no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), e foi internado em estado greve, com um tiro na cabeça. O fato ocorreu na comunidade Nova Brasília, na Engenhoca, e policiais militares do 12º BPM foram chamados na unidade hospitalar.

A PM apurou com a mãe do rapaz, que ele teria envolvimento com o tráfico na localidade e ao manusear uma pistola que portava, acabou efetuando um disparo contra a própria cabeça. Vitor Hugo, segundo a PM, possui anotação criminal por porte ilegal de arma de fogo. O fato foi comunicado para 78ª DP (Fonseca), que registrou e passou a investigar a ocorrência.