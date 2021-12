Jourdan Amóra: Vale a pena ler de novo – Cachaça, como riqueza fluminense (III)

Existem pelo menos 100 marcas diferentes de cachaças artesanais no Estado do Rio, mas o mercado produtor é mais amplo, com centenas de alambiques considerados particulares e para um público modesto, sem obedecer os padrões de produção ou apresentar rótulos indicativos.

O mais afamado centro produtor está localizado em Paraty que, inclusive, foi a segunda região – após Salinas, MG – a receber, em 2017, o certificado oficial de origem, pela sua procedência geográfica e qualidade da matéria-prima.

Os preços das cachaças artesanais são os mais variados e a eles podem ser agregados valores como os anos de envelhecimento do produto. A cachaça Correirinha, 700 ml, comemorativa dos 50 anos de seu lançamento, por exemplo, é anunciada a R$ 990, sendo mais procurada por colecionadores do que pelos apreciadores do sabor. Já a Magnífica “Gingle Cask” (10 anos) chegou à cotação dos R$ 877.

De uma maneira geral o mercado pratica o preço médio de R$ 60 a R$ 70 pelas garrafas de 700 ml. Embora existam outras de custos bem mais baixo. Entre as mais requisitadas do Estado do Rio estão a Maria Izabel, Werneck, Coqueiro, Quinta do Carmo, União Carvalheira, Chico Tobias, Nega Fulô, Maxi-Cana, Paduana, Santo Grau, Corisco e São Miguel.

Se, após os refrigerantes, a cerveja seja a bebida de maior consumo (117 litros/ano para cada habitante na faixa dos 18 aos 59 anos de idade), a cachaça mostra sua importância econômica ante o consumo de 10,5 litros/ano por habitante.

O Brasil produz 1,4 bilhão de litros de cachaça por ano.