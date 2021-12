Jourdan Amóra: Vale a Pena Ler de Novo – A Culpa não é do povo

A gravidade do caos do tráfego diante da necessidade de mais de 300 mil veículos se movimentando na atípica cidade atrativa pelas suas belas praias, lagoas, serras, grande extensão litorânea e com oferta de mais variadas atrações não pode merecer a impensada opinião do diretor da Nit-Trans, atribuindo a responsabilidade pela desordem à população.

‘Bandalhas’ aconteceram, como também inúmeros motoristas que, por exemplo, desciam do Largo da Batalha no rumo das praias oceânicas, após meia hora de retenção calorenta tiveram de retornar ao ponto de partida com semelhante retenção na mudança do seu direito de usufruir o que a cidade tem de melhor.

O uso do aparelhamento do ‘caça motorista’, com penalidade, não resolve o problema no momento e nem contribui com soluções para evitar o agravamento da situação.

Não é fechando escolas e abrindo cadeias que se resolverá o problema social do país. Não é buscando culpados, mas através da análise das causas e na busca de soluções.

Já houve prefeito consagrado por obras de fachada embelezando a cidade.

Agora, o julgamento é outro, e já deveria ter sido reconhecido pelas autoridades subalternas, que vivem a realidade e tem o dever de assessorar seus superiores.

A dupla Rodrigo Neves-Axel Grael entendeu que o povo tem direito à mobilidade e que a cidade precisa estar preparada para seu crescimento ordenado

A situação seria mais dramática se não tivessem sido abertos os túneis Luiz Antonio Pimentel-João Sampaio, alargadas as ruas Marques do Paraná e Benjamin Constant, e construída a ponte na rua Saldanha Marinho, abrindo alternativa para o acesso ao Fonseca, à Ponte e ao interior.

“A Tribuna” sempre viveu a cidade exercendo a crítica construtiva., pois ainda há muita coisa a fazer

Os prefeitos precisam de estímulo, mas também da competência e da dedicação de ocupantes de cargos relevantes.