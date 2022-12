JOURDAN AMÓRA: Qual resposta Lula dará ao RJ (XXIII)

A VOLTA DOS CIEPS

Tendo prometido acabar com a violência em 180 dias o então governador Moreira Franco, sucessor de em 1987 e por ele sucedido em 1991, iniciou o processo de degradação dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) grande instrumento de apoio à mocidade para sua formação educacional e cívica, além de protetor sua formação longe do mundo de atração para a violência.

Historicamente o Estado do Rio muito avançou em política educacional nos governos de Amaral Peixoto (1937\45 e depois, de 1950a 1954) e do também gaúcho, Leonel de Moura Brizola (1983\1987 e de 1991 a abril de 1994).

Amaral, genro de Getúlio Vargas, construiu inúmeros prédios para os Grupos Escolares, sendo presentes até hoje os que receberam nomes como Raul Vidal, Getúlio Vargas (ampliado e hoje e sede do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho), Oliveira Viana, José Bonifácio, Miguel Jardim e outros no Largo da Batalha e na Engenhoca. Todos extensos, com três andares e áreas esportivas.

Brizola, ao ser criticado por construir “escolinha de madeira” em vários cantos do friorento Rio Grande do Sul, gerou a figura de que “aqui estou plantando a semente da Educação” e acrescentando que a ideia-base seria evoluída por seus sucessores.

No Estado do Rio implantou 500 unidades com a adoção do tempo integral oferecendo atividades de lazer, alimentação e ensino profissional. (Continua)

[Redação 71]