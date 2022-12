JOURDAN AMÓRA: Qual resposta Lula dará ao RJ (XXII)

DRAGAGEM E PESCA EXIGEM AÇÃO

Na campanha visando a sua eleição em 2010 Luís Inácio Lula da Silva aceitou convite de pescadores para um tour pela Baia de Guanabara visando conhecer seus problemas e as reivindicações para favorecer a pesca, inclusive coma implantação de um terminal pesqueiro e a dragagem do chamado Canal de São Lourenço, com ordenamento do entorno da Ilha da Conceição, onde se situam estaleiros pequenos.

A dragagem do canal constituiu uma bandeira para restabelecer a antiga operosidade do Porto de Niterói então importante instrumento de exportação do café, ajudando os grandes armazéns privados que absorviam a produção especialmente do noroeste fluminense. Também tinha como destaque a recepção do milho processado pelo então gigante silo do Moinho Fluminense em edifício ao lado do Porto.

O sistema portuário fluminense foi degradado e a iniciativa privada conseguiu se apossar do campo de futebol e do quartel da PM, até chegar à e rua Barão do Amazonas.

Outro símbolo histórico da cidade, a estação ferroviária General prometida para se tornar um centro cultural ou gastronômico foi tirada do uso público

Até mesmo o busto e o obelisco que traduziam os grandes feitos de Feliciano Sodré, na década de 20, do século passado, perderam o simbolismo da ação produtiva do Poder Público, foram menos prezados pela “invasão privatista” e inércia dos gestores municipais da cultura e encarregados de zelar pelo nosso patrimônio histórico.