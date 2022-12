JOURDAN AMÓRA: Qual resposta Lula dará ao RJ (XVIII) OPORTUNIDADES PARA PRIVATIZAÇÕES

O Presidente Lula está precisando mostrar que não é estatizante e precisa dar oportunidade de oferecer boas condições de investimentos à iniciativa privada em seu sonho de reduzir o desemprego e acionar a economia.

Para atender aos que clamam a redução do “tamanho do Estado” ele pode alavancar obras oferecendo à iniciativa privada concessões dentro de um novo modelo de atração de investimentos encerrando o ciclo de entre de obras feitas pelo Estado para exploração pelos que não destinaram nenhum centavo nestas realizações.

Investidor tem de investir para alcançar o lucro.

Washington Luís, antes do rodoviarismo e sentindo a necessidade de interiorização do nosso desenvolvimento, proclamou que “governar é abrir estradas”,

A ideia de “parcerias públicas-privadas” precisa de um novo desenho.

Também precisamos acabar com o monopólio rodoviário quando a iniciativa privada se fundamenta na necessidade de manter a “estabilidade econômica dos contratos”, como faz a CCR na Via Lagos, barrando a estrada alternativa Silva Jardim-São Pedro da Aldeia, já asfaltada até o distrito araruamense de São Vicente de Paula.

A iniciativa privada não pode temer concorrência e atravancar o progresso.

No caso da Via Lagos a CCR não dá conta do recado como demonstram os grandes congestionamentos junto a caríssima praça de pedágio nos km 21 e 22.

Vale lembrar que o trecho Rio Bonito ao viaduto para Araruama, foi obra do Estado na gestão de Geremias Fontes.