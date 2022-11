Jourdan Amóra: Qual resposta Lula dará ao RJ (XIII)

TREVO DE MANILHA, A TRAGÉDIA FINAL

Além da decisão da CCR de suspender a operação das Barcas em fevereiro e também de entregar a concessão da Ponte, igual ameaça está rondando a concessionária da BR-101 Norte (Auto Pista) que tendo interrompido o compromisso de duplicar o trecho Niterói-Manilha, também anunciou ao governador, em Campos, a sua decisão de abandonar a concessão da rodovia de uma região que representa 17% do PIB-fluminense.

O Presidente eleito Luís Ignácio Lula da Silva assumirá num momento em que a iniciativa privada está demonstrando incompetência gerencial forçando a necessidade da estatização para evitar o caos.

Na elevação das tarifas foi estimado o pedágio com um custo concedido para a execução da duplicação foi iniciada e interrompida há mais de um ano.

A mesma concessionária alegou que a duplicação do trecho entre Rio Bonito e Macaé não foi executado em função dos custos de projetados elevados para a passagem de animais em extinção, no trecho sabidamente de uma reserva ambiental. A rodovia que levou 10 anos para ficar pronta (74/84) foi um desafio para a União em função do famoso Brejo da Severina, que engolia todos os aterros.

A malha rodoviária do fundo da Baía ainda enfrenta o problema da não conclusão do Rodoanel, no trecho Magé-Manilha e que deveria ter prosseguimento até o litoral fluminense.

O Trevo de Manilha, surgido como uma solução para a BR-101, tornou-se o maior problema para o transporte numa região predestinada para desenvolvimento.