Jourdan Amóra: Qual resposta Lula dará ao RJ (X)

ORLA DA BAÍA SEM POLUIÇÃO RODOVIÁRIA –

Um dos grandes males contra os encantos da Baia de Guanabara é o impressionante contorno por situações nada compatíveis com qualquer política ambiental. Não existe uma orla constituída de praias, manguezais ou matas ciliares. Pior: as áreas que poderiam ser valorizadas por vias urbanas para usufruto ordenado da sua riqueza, foram substituídas por invasões, muitas delas privadas, ou pela opção do isolamento poluído determinado pelas vias asfaltadas na faixa antes conhecida como “áreas de marinha” e sujeitas a cobranças federais pela sua utilização não permanente, gerando receitas inúteis.

O Brasil se desenvolveu marcantemente pelo desprezo do interior com prioridade para o uso descontrolado do litoral: mais de 70% da população do país-continental está concentrada à beira mar e à beira das lagoas ou junto aos leitos dos rios próximos. São os pontos de águas naturais mais poluídas, alteradoras da constituição dos recursos hídricos acumulados pela natureza.

Está constituída a consciência de defesa ambiental, mas a ação pública – federal, estadual e municipal – não barra o uso indevido da orla e restringe suas promessas em teóricas campanhas para impedir o lançamento de esgotos “in natura” nos rios, canais e em toda a orla. Não há dragagem de rios e de canais e nem barreiras de contenção de detritos ou purificação das águas correntes provindas do continente.

Não existe mais o anterior ante produtivo Departamento Nacional de Obras e Saneamento ou o Departamento de Rios e Canais, mas existem inoperantes Serviços Estaduais e de Lagoas.

