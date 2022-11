Jourdan Amóra: Qual resposta Lula dará ao RJ? (VIII)

DAS BARCAS E BARCAÇAS À PONTE

Nos tempos anteriores à Ponte, inaugurada em março de 1974, a travessia de 130 mil pessoas cabia a serviços de barcas e lanchas particulares ou estatais, grandes ou pequenas e através de barcaças baseadas defronte à rua Marechal Deodoro (Cantareira) ou na distante Ponta da Areia (Valda), operando dia e noite, com travessias entre 25 e 35 minutos.

Filas gigantes de carros de veranistas se formavam com demoras equivalentes aos “engarrafamentos” surgidos nos acessos à Ponte. Os caminhões e ônibus podiam circular sem restrições de horários, num fluxo contínuo.

Tivemos tempos das tradicionais barcas da Cantareira, substituídas por grandes lanchas. Em complemento, o grupo Jaffet contava com terminal para ss pequenas e médias lanchas rápidas da Frota Carioca, bem defronte ao prédio dos Correios; e mais tarde, no lado norte, surgiram a Frotas Popular e Barreto;

Era uma época em que se saltava dos bondes e depois dos ônibus elétricos a poucos passos das bilheterias, tarefa facilitada por fichas, tipo moedas, já de posse dos passageiros. Isto é que era, modernidade, mobilidade…

A centenária polêmica ”ponte ou túnel” para a transposição da Baia de Guanabara era um desafio para a questão do transporte metropolitano ou a ligação norte-sul do rico litoral do Estado do Rio, e a destinação ao norte marítimo.

A central da questão não era o atendimento aos milhões de dependentes de transporte urbano nas 11 cidades do entorno da Baia de Guanabara. (A seguir: Niterói ameaçada de isolamento)