Jourdan Amóra: Qual resposta Lula dará ao RJ? (VII)

A importância das barcaças –

Após a ameaça de desabastecimento com o orquestrado e financiado bloqueio eleitoral das rodovias do Brasil o irresponsável acidente com o navio São Luís pareceu um prenúncio da tragédia que nos ameaça, ante uma nova e imprevisível interrupção dos serviços da Ponte Rio-Niterói no mais importante meio de transporte sobre a Baia de Guanabara.

A transformação da Baia de Guanabara num irresponsável “cemitério de navios”, revelado ao mundo quando se realizava a conferência do clima, no Egito, se evidenciou como crime de omissão de bem remuneradas autoridades decantadoras da proteção ao meio ambiente, que são, na verdade, especializadas coveiras do planeta.

Seguidamente focalizamos que o GT da ligação Rio-Niterói havia preconizado o imediato início

de obras alternativas para a opção pela Ponte, giganteada em percurso para resolver a questão das objeções da Marinha e da Aeronáutica.

Mesmo sabendo da necessidade de manter e atualizar o sistema de Barcas, não se cuidou de criar novas linhas, mesmo sabendo que em 1977 seria inaugurada a BR-101 dirigida à região note-fluminense. 14

A imprevisão governamental brasileira apressou-se em pôr fim aos sistemas de barcaças da Cantareira e da Valda que ligavam os centros urbanos das duas cidades

A modernidade da Ponte e a proibição de tráfego de caminhões durante o dia, impunha uma linha de carga de São Gonçalo no sentido do eixo rodoviário-oeste-norte do Rio.