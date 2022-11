Jourdan Amóra: Qual resposta Lula dará ao RJ (IX)

NITERÓI AMEAÇADA DE ISOLAMENTO –

Desde a inauguração da Ponte o já iniciado (década de 50) incentivo ao rodoviarismo, quebrou a tranquilidade urbana de Niterói, a ser abalada ainda pela intensa movimentação de carros de fora e das frotas dos municípios vizinhos. Dezoito anos após a operação da Ponte, Niterói contava com 82.513 veículos. Passou dos 110.616 em 1995; chegou aos 204.604 em 2007: e passou dos 330 mil.

Imagine-se o tamanho da frota de cidades vizinhas como o Rio de Janeiro, da Baixada e do entorno de São Gonçalo.

Não obtivemos da CCR a informação da circulação de veículos naquela via nestes 48 anos, mas a concessionária havia previsto a passagem de 790 mil unidades no meio dos feriados quando ocorreu o acidente com o navio São Luís, gerando sua interrupção por quatro horas.

Na ocasião temeu-se que o abalo nas estruturas poderia ocasionar a suspensão do tráfego para realizações de medidas protetoras, o que felizmente não foi preciso.

Na eventualidade de uma nova paralização o sistema de Barcas não será suficiente para atender ao movimento de passageiros, afetando extensa região dependente de carros e ônibus para a travessia da Baia de Guanabara,

O mais grave é que não existe alternativa para o transporte de carga, restando aos caminhões, ambulâncias, ônibus interestaduais e motos, apenas pela Niterói-Manilha, Rio-Magé e Duque de Caxias.

E não há como fretar barcaças para atenuar a gravidade do problema, pois elas foram desativadas quando se inaugurou a Ponte, sem se deixar uma válvula de escape. (Continua)