Jourdan Amóra: Os difícies caminhos da construção da vida (LXXIII)

A tragédia da enchente no baixio da Travessa Batista foi imensurável, com a contenção das águas do Morro do Preventório, no final da via, e a falta de estrutura para escoamento para as vias elevadas, a contar do cruzamento da linha férrea na rua Dr. Jurumenha.

A família, sem um talher, uma toalha ou roupas de uso, bondosa acolhida por um comerciário, até que Geographo montasse o seu “plano B”. Primeiramente alojando-se num barraco aos fundos do sítio do seu amigo J. Carvalho. Eram sete crianças desalojadas e apenas um dos filhos ficou morando uma vizinha, Lourdes, em função dos estudos. Os demais foram o sítio oferecido. Lá ficaram, por um mês, o casal e a irmã mais velha, com seus13 anos de idade, zelosa com o bebê Gil. Nenhum contava com idade suficiente para trabalhar e aliviar o peso financeiro carregado pelo pai, remunerado segundo as condições de venda de material hospitalar, à iniciativa privada.

. A solução foi, mais uma vez, buscar a segurança doméstica em Araçuaí, para onde se dirigiram a sua querida e devotada Sinhá (Maria Tanure Amóra) com os filhos Stuessel, Lena e Gil. Ficaram em Niterói, Nadejda, Ephrem e Jourdan, morando numa quitinete (jirau) em São Domingos para cumprimento dos deveres escolares e zelar pelo que sobrou de móveis e roupas, até o pai se adequar à nova realidade.

Na primeira fase da reintegração familiar, ela se radicou num hotel-pensão, ao lado da Igreja de N.S. das Dores, até que foi possível alugar um apartamento na rua Presidente, 97, onde faltava água apesar da proximidade do Palácio do Governo.

Foi um verdadeiro recomeço.