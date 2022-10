Jourdan Amóra: Os difíceis caminhos da construção da vida (LXXI)

Tudo parecia estabilizado em 1948 para o casal Maria-Geographo Amóra quando os dois e seus então seu então “mundo de filhos” passaram a residir na rua São João e prosseguiam seus estudos em colégios públicos. A irmandade que se ampliara com o nascimento, em Araçuaí, de Wladimir (18 de outubro de 1946), cresceu em 20 de abril de 1949, com a chegada de Luís Carlos Gil, o primeiro nascido fora das Minas Gerais, o sétimo da gloriosa irmandade.

O herói que nunca quis ter teto ou carro próprios, embora primando pela elegância de comportamento e elevado nível cultural, soube administrar a sua realidade financeira, contando o heroísmo da esposa várias vezes obrigada a viagens de volta à sua cidade. Viagens difíceis, com as crianças, levando os mais jovens e deixando aos cuidados do audacioso e responsável marido, os mais desenvolvidos, evitando a interrupção dos estudos.

A viagem era cansativa. Sair a pé onde bonde, pegar a barca, ir de ônibus até a estação da Leopoldina, viajar horas até Caratinga ou Leopoldina, ali pernoitar e pegar novo trem (ou uma jardineira) até Teófilo Otoni ou Araçuaí.

Maria Tanure era uma mãe destinada, mas sabia que o esforço seria compensatório para reencontro com os pais, Maria Neiva Zaiter Antonio; os tios, os irmãos e cunhados; sobrinhos, as grandes amigas e sentir o cheiro do doce interior e dando oportunidade de uma vida infantil mais alegre.

Naqueles tempos apenas um telefone (PS-1) atendia a toda cidade, com apoio de mensageiros.

Não havia telefone. Máquinas fotográficas, só aquele “caixote”, em preto e branco, com flash ou não. Campo de aviação só surgiu quando o comerciante José Zaiter Tanure, doou a área para sua construção. Zé Zaiter, irmão de Maria foi, por um mandato produtivo, prefeito local.