Jourdan Amóra: Os difíceis caminhos da construção da vida (LXXII)

Buscando reduzir o custo de moradia oferecer melhor qualidade de vida às crianças – a mais velha estava com 14 anos, a opção foi alugar uma casa de vila na Travessa Batista – entre o Barro Vermelho e o Desvio de D. Zizinha com a segurança de estar perto da casa-consultório do bondoso médico Armando Leão Ferreira e da travessa “Moscouzinho” onde residiam muitos companheiros dos dois.

A via principal não era asfaltada, mas por ali passavam os bondes elétricos, que cobravam meia passagem até o ponto localizado no Barreto. As crianças que se dirigiam ao Colégio Nilo Peçanha (Maria José Cid e os médicos José Reddo Cid e Altamiro Viana), por economia, saltavam na rua Dr. March seguindo a pé por mais uns 600 metros, até chegarem ao qualificado colégio

Nele era professor Geraldo do Rosário Reis, que chegou a ser deputado estadual pelo PSB e empresta o seu nome ao CIEP do Gragoatá; A m mãe foi a fundadora da produtiva Associação Fluminense de Reabilitação (AFR), em Niterói. Onde vivia, no novato edifício Alvares de Azevedo. Eles foram os pais do vocalista doMPB-4, Achilles do Rosário que, sofrendo uma queda de cavalo na cidade de Ladainha, não teria como se reabilitar. A mãe cuidou da criação da AFReis

O irmão de Geraldo Reis – médico e escritor José Orsine dos Reis- -casou com a filha do histórico artista plástico. O cearense J. Carvalho, que havia sido acolhido com a família, onde surgiu para retratar nas suas disputadas telas, cenas do interior. (Continua)