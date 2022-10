Jourdan Amóra: Os difíceis caminhos da construção da vida (LXX)

Só aos quatro anos Maria Madalena conheceu Araçuaí, berço da sua família. A teofilotonense foi morar no grande sobrado da chácara situada na rua D. Serafim, 46, onde conheceu a grande liberdade desejada por todas as crianças e a alegria de viver com seus 14 primos, de uma família sólida e de excepcional modelo de vida. Ali nasceu, em 18 de outubro de 1946, quatro meses após a saída de Petrópolis, o irmão Wladimir, nova alegria da irmandade que aguardava a chamada do pai para o reencontro seguro da família. O pai, lutando pela numerosa família estava trabalhando no Rio e foi Secretário do prefeito de São João do Meriti, Campos Manhães.

A família teve de fazer novas mudanças, diante da luta do pai, com a inconstância dominando e impondo variados desafios à família que soube se adaptar, inclusive quanto aos estudos e a novas vizinhanças e amizades, suportando as constantes saudades trazidas da terra distante ou as ausências impostas aos pais.

Uma vida nômade que fortaleceu a unidade familiar e gerou experiências de convivência solidária em ambientes diferentes.

No período parte da família estava em Arassuaí e os três mais velhos ficaram morando temporariamente na rua Visconde do Rio Branco, 891, curtindo a praia com águas batendo na muralha onde se construiu o hoje Cinema Museu.

A reunificação, após difícil viagem, veio a acontecer por volta de 1948, num apartamento na rua São João 296. Os Grupos Escolares Pinto Lima e Raul Vidal receberam os irmãos mineiros.