Jourdan Amóra: Os difíceis caminhos da construção da vida (LXVII)

As aventuras dos imigrantes são mais emocionantes se analisarmos as diferenças de vida entre o interior e as grandes cidades, a necessidade de mudanças de estilos de vida regionais e as transformações de modelos decorrentes da evolução dos meios de transportes, comunicações e disponibilidades para o lazer e o trabalho.

Cidades como Teófilo Otoni só vieram a conhecer o asfalto nas ruas estradas, na metade do século. Algumas ruas eram calçadas com paralelepípedos, não confortáveis para os equinos, até então o mais avançado meio de locomoção.

Um levantamento naquele início evolutivo indicou que, até os anos 40, Teófilo Otoni contava com uma “frota” de 40 carros puxados por bestas, 200 por bois e 400 lotes de burros.

A terra de extração e lapidação de pedras preciosas viveu a alegria de contar com uma estação dos trens “maria fumaça”, a partir de três de maio de 1898 e deplorou o seu fim no curso do regime militar de 64.

Quando Leninha se desenvolvia para a vida, pode sentir o cheiro e óleo e terra frouxa, brincando nas montanhas de terraplanagem para a passagem da Rodovia BR-101. Nas suas idas e vindas, para Petrópolis, Niterói e São Gonçalo, era transportada por “jardineiras” e por outra linha de trem, tendo de pernoitar em Caratinga ou Muriaé, tal a distância a ser percorrida.

Nos tempos atuais Teófilo Otoni conta também com a BR-342 e BR-418, além das estaduais LMG 217 e 409. (Continua)