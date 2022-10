Jourdan Amóra: Os difíceis caminhos da construção da vida (LXV)

Capital Mundial das Pedras Preciosas, a “Cidade do Amor Eterno” é o meio do caminho do Rio de Janeiro para a Bahia. Chega-se lá após quase onze horas percorrendo 722 km a BR-101 e tem o orgulho de ter construído a primeira estrada de rodagem do interior do Brasil e foi projetada ao mundo pelas expedições de Sebastião Tourinho e Antonio Dias Adorno, quando prevalecia o ciclo do ouro e das pedras preciosas, nos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha.

A sua população mantém-se estagnada na faixa dos 140 mil habitantes, apesar da sua grande extensão territorial, com 3.242 km², dos quais apenas 27.7 km ocupados como área urbana. Apenas um quarto da população dispõe de veículos motorizados. Dos 38 mil licenciados, 165 mil são carros de passeio e 12,8 mil são motocicletas. A cidade conta com apenas 41 mil domicílios particulares. O setor imobiliário não evoluiu vertical ou horizontalmente. Conta com apenas

2,5 mil apartamentos. Sua economia é basicamente rural, razão da condição de grande parte da população ganhando apenas meio salário mínimo.

Naquela cidade nasceu Maria Magdalena Amóra, em 1942; e dois anos após, Edson Gonçalves Silva, que viveu em Niterói tendo sido um dos presidentes do Praia Clube São Francisco. Ele nasceu em Araçuaí, em 19 de novembro de 1945. Foi duas vezes prefeito de Teófilo Otoni, cidade que também foi mais de uma vez governada por Getúlio Neiva, sobrenome também inicialmente usado por Maria Madalena. Ela era sobrinha de José Zaiter Tanure, prefeito de Araçuaí de 1941 a 45 e que era filho de Maria Neiva Tanure-Zaiter Antonio Tanure. (Continua)