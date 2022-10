Jourdan Amóra: Os difíceis caminhos da construção da vida (LXIX)

A infância dos cinco irmãos em Petrópolis não favorecia a conquista de novas amizades. Eles até não poderiam reclamar da grande mudança de temperatura. Não guardaram grandes estórias, mas desenvolveram a cultura da fraternidade familiar e da participação na vida doméstica.

O sobrado contava com um jardim florido cuidado pela mãe, que ensinou adubagem e até fazer enxertos, sabia fazer enxertos, como o “milagre” de uma roseira vermelho gerar rosas brancas Exaltou o valor das hortênsias dominante no cenário branco e quase um símbolo da Cidade Imperial. Mas não soube ensinar como tratar a piscina num ambiente interno da casa 531, da rua Monsenhor Bacelar, situada ao lado de um orfanato e próxima do Palácio Itaboraí, residência oficial de veraneio do governador Estado, tendo, do lado o posto, monumento a uma Santa descendo em direção da casa onde residiu Alberto Santos Dumont e da Igreja Matriz.

Foi uma época em que o pai pode mais participar da integração familiar.

Ali, tendo o terceiro filho ao colo e lendo “O Jornal” cumpria a missão educativa, talvez sentenciando o futuro: “J” de Jornal; J de “Jourdan” uma expressão francesa: jour, dia: e dan, do.

Tal fato ocorreu entre os anos de 46 e 48. Considerando 1946, a mãe Maria Tanure estava com 35 anos de idade; o pai, Geographo, com 46; Nadejda com onze; Ephrem, com nove, este memorialista, com oito: e Maria Madalena, com quatro anos.

Naqueles tempos difíceis não havia “mesada”, mas um deles achou uma nota de 20 dinheiros brasileiros”, o suficiente para andar de ônibus, ir até à confeitaria Dangelo, no centro: e comprar as apreciadas balas coloridas e, creio, até ir a um cinema.