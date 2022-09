Jourdan Amóra: Os difíceis caminhos da construção da vida (LV)

A experiência adquirida como auxiliar de escritório de uma empresa de equipamentos hospitalares, somada à experiência do pai no mesmo setor, levou Ephrem a mobilizar sócios para criar a sua primeira empresa, contando com a vigilância da irmã Nadejda, que descobriu a má conduta de um deles.

Ainda jovem, um governador temporário nomeou-o fiscal de rendas e não aceitou a indicação. Mais tarde aceitou outro convite e mostrou a sua eficiência e dedicação à missão. Passou a ser um dos pioneiros na projeção jornalística do turismo, o que levou o deputado Alberto Torres a convidá-lo para gerir o diário “O Fluminense”, tendo promovendo radical no principal diário da capital que se especializou como o “jornal dos anúncios classificados”, embora com apenas seis páginas diárias. A transformação foi marcante, no que contou coma experiência jornalística de Oriovaldo Alves Rangel, oriundo de Miracema, cidade que formou grandes jornalistas e escritores.

Vindo de Araçuaí, onde não existia jornal impresso, ele encontrou o mesmo destino de seu irmão, que havia saído de jornais cariocas para assumir, “A Tribuna”, também com igual poder transformador.

Direntes em escolhas, um era vascaíno e o outro, tricolor. Um jornal adotava linha conservadora e o outro, se proclamando independente, se identificava com o jornalismo mais afinado com as questões sociais, com o nacionalismo e se posicionou contra a direita golpista de 1954 e 1964.

Diferentes e concorrentes, eles se respeitavam…