Jourdan Amóra: Os difíceis caminhos da construção da vida

Naqueles tempos de guerra mundial e vigência da Ditadura de Vargas (Estado Novo) perdurava um clima considerado de pureza ou ingenuidade. Não existia televisão e nem mesmo celulares ou telefones fixos de uso individual.

O interior pouco conheceu da guerra e não sentia a gravidade da censura oficial. A paz fortalecia amizade e ajudava a disseminação de ensinamentos para a vida cristã, embora houvesse o império dos “coronéis” sobre os matutos. Mas o comércio era mais humano

As crianças e os adolescentes eram fascinados pelas revistas com personagens como Reco-Reco, Bolão e Azeitona ou a graça do Saci Pererê. As que entravam no campo de venturas. Eram tocadas por roteiros indicando que, sempre, o bem vence o mal. O cinema, com Carlitos (Charlie Chaplin), Mazzaropi, Oscarito, Grande Otelo ou Cantinflas encantavam a alegria da pureza para o bem viver.

O carnaval tinha a pureza das movimentadas matinês infantis empolgadas por músicas nacionais entusiásticas e valorizadoras do nosso folclore. Os coretos ajudaram a convivência fraterna e a formação de bandas ou projeção de talentos artísticos. A chegada de circos era um grande acontecimento nas cidades.

As pessoas se respeitavam e cumprimentava até os estranhos. As famílias alternavam-se em visita domésticas, possuindo amplas mesas e bancos para a confraternização e valorizando a importância das cozinhas, dos pilões e dos fogões à lenha.

O primitivismo fortalecia as relações humanas e reduzia as ambições ou invejas. Valoriza os sentimentos humanos e o prazer de apreciar as variações da natureza.