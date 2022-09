Jourdan Amóra: Os caminhos da construção da vida (XXXIX)

Sair da monotonia da vida no interior é uma ação aventureira para quem quer ir mais longe. É viver num desafio doloroso o de largar a paz, a comodidade, a família é se dispor a adaptar-se a novos costumes.

Muitos “aventureiros” saíram em busca não apenas do seu desenvolvimento pessoal, mas de uma oportunidade para proporcionar aos seus familiares o mínimo de apoio por melhores condições de subsistência.

Assim vinha acontecendo com os “meninos” do sertão nordestino, especialmente do entorno da Serra de Ibiapina, no Ceará.

O tema merece um estudo e não a síntese aqui apresentada.

Somente num restaurante em São Domingos estão 30 cearenses, a maioria garçons, aqui chegados marcantemente na década de 80, vindos de Ipueiras, Santa Quitéria, Ipú, Guaraciaba do Norte, Varjota, Hidrolândia ou Reriutaba.

Sem mercado de trabalho fora os míseros 25% de um salário mínimo, na roça, souberam pelos parentes pioneiros que por aqui o menor salário, e mais direitos, é quatro ou cinco vezes maior. E, em restaurantes ainda havia o direito a uma alimentação. Começaram a vir os parentes dos que já tinham a experiência desta banda de cá. Tendo alguém com quem partilhar experiências, era uma garantia. Rachava-se a despesa de moradia.

O quadro foi se multiplicando e alguns se elevaram a posições, pelo valor do trabalho demonstrado.

Houve até quem evoluísse para o comércio pequeno e até quem, hoje, é dono de boas casas no Rio, em Niterói ou em cidades vizinhas. (Continua)