Jourdan Amóra: Os caminhos da construção da vida (XLVII)

É bom os velhos de hoje fornecerem lembranças do modo de vida no passado dos tempos infantis, de adolescência ou de amadurecimento para despertar estudos detalhados dos valores de vida de cada época, como também é positiva a saída do academicismo para analisarmos os modelos de vida nos grandes centros e no vazio do Brasil do interior.

A mudança de hábitos foi marcante. O interior saudável é oprimido pela crescente e desordenada evolução concentrada pela “barriga do Brasil” voltada para a extensa orla, onde começou a chamada civilização portuguesa em 1.500. O gigantesco interior era ocupado pelos índios, implantando seus costumes de convivência e uso harmônico da natureza. Estes nativos da selva sofreram inúmeros ataques com genocídios ou a prática da escravidão pelos novos donos da terra sagrada.

O avanço para o interior teve destaque com as “entradas” e “bandeiras”, à caça de minerais valiosos, ambicionados pelos europeus. Um avanço desumano com a era da escravidão dos negros arrebanhados na África para povoar áreas ditas desertas que necessitavam de produção com o uso do braço humano.

O desenvolvimento de técnicas de uso do espaço ignorava os costumes inovadores dos nativos, que desenvolviam formas de vida valorizando o que a terra oferecia, inclusive as ervas medicinais hoje sob controle de grupos internacionais que aprenderam as melhores formas de lucros para a proteção da vida saudável.

A colonização persiste até a atualidade sem reconhecimento ao desenvolvimento humano proporcionado pelos que ainda cuidam da preservação dos seus hábitos e costumes, sendo visivelmente despojados do patrimônio da terra viva.