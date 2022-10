Jourdan Amóra: Os caminhos da construção da vida (LVIII)

Se na cidade de onde partiu, não existiam eventos públicos, talvez com a exclusão apenas de eventuais espetáculos circenses ou junto ao Coreto Público, perto do Rio Araçuai e jogos de futebol, Ephrem Amóra tornou-se a locomotiva, de atraentes e constantes programações, como conseguimos focalizar no último artigo.

Promoveu feiras e desfiles. Nas épocas natalinas trazia o Papai Noel, num helicóptero para distribuição de brindes, organizava shows e competições esportivas ou até desfiles de carros antigos ou de fantasias carnavalescas, passeios ciclísticos pela Ponte Rio-Niterói, maratonas, congressos e seminários, além de editar cadernos turísticos e ações pela preservação da memória da cidade.

Era um líder e a cidade revivia com a sua capacidade para mobilizar apoio do empresariado e de órgãos públicos.

Concluiu a construção do edifício-sede (10 andares) de “O Fluminense”, tendo inovado o jornal adotando, em 1972, a transição da fase tipográfica para a era da rotativa “offset”, substituindo clichês por fotolitos e implantando a policromia e a computação da redação e da administração. Implantou loja de pequenos anúncios nos bairros e sucursais nos mais importantes dos 92 municípios do Estado.

Interferiu em soluções urbanas como a ligação da rua José Clemente com a Fagundes Varela, encurtando a ligação Centro-Icaraí e a duplicação rua Gavião Peixoto, a principal de acesso a Icaraí.

Ao recomeçar a vida após deixar o diário “O Fluminense”, passou a editar o semanário “Olho Vivo”, valendo-se das oficinas de “A Tribuna” que, entre outros órgãos de terceiros, havia lançado o pioneiro ”Jornal de Icaraí”, em 1972.