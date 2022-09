Jourdan Amóra: Os caminhos da construção da vida (L)

Na lembrança pelo terceiro mês de falecimento de Stuessel Wellington de Barros Amóra cresceu a curiosidade em torno dos caminhos que levaram o filho de uma cidade do extremo de Minas Gerais a enfrentar dificuldades e se tornar um dos mais exitosos empresários e líder comunitário de Niterói, com destaque comercial por sua ação como representante de importantes indústrias do setor de material hospitalar.

Nascido em 13 de novembro de 1939, ele viveu os primeiros quatro anos com a felicidade de curtir a grande área verde pertencente ao seu avô, saído das dificuldades de vida no Líbano para se estabelecer numa cidade distante, de poucos recursos e pouco conhecida, além de tido a projeção quando produtora de valiosos minérios. O seu pai também era imigrante conduzido por variados caminhos, a partir de Aquiraz, então capital do Ceará, para diversos destinos, um dos quais a cidade de Niterói, que veio a conhecer aos 21 anos, quando era sargento do Exército servindo no rebelado Forte de Copacabana de onde saiu preso para a Fortaleza de Santa Cruz.

O Ceará, terra de intelectuais e artistas plásticos, era aristocrata, mas difusor de ideais libertários como a reação à escravatura, a ponto de ter sido pioneiro na extinção da escravatura. Talvez o fato do primeiro Gil Amóra ter sido o orador do ato de libertação de todos os escravos – na cidade Acarapé, hoje Redenção – tenha motivado sua amizade com o escritor Jorge Amado. O cearense ficou em Ilhéus, rodando a região, como inspetor-regional da inglesa Shell.

A história de Geographo é, para nós, revivida ainda nos anos 30 quando passou a viver em Araçuaí e sua visão era diferenciada dos emergentes líderes daquela heterogênea cidade, diferenciada das suas origens.