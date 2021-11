Jourdan Amóra: O Estado precisa de uma Nova Capital (XII)

A região que apontamos como a mais indicada para a construção da nova capital fluminense é a extremidade norte da BaÍa de Guanabara, com uma orla extensa.

Concilia a proximidade com os 21 municípios da Região Metropolitana e a proximidade com duas das mais desenvolvidas, estruturadas e agradáveis cidades serranas do Estado, Petrópolis e Teresópolis.

A Região Metropolitana engloba 21 municípios que ocupam 16,7 milhões de km², dos quais 36% são de preservação ambiental. À esquerda do mapa estão Duque de Caxias, Belford Roxo, Queimados, Japeri, Nova Iguaçu, Nilópolis, São João do Meriti, Rio, Mesquita, Japeri, Seropédica e Paracambi. Do outro lado, Magé, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, Tanguá, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá e Rio Bonito. Com 12.137.505 habitantes, é a segunda maior do Brasil e a vigésima maior do Mundo.

O grande adensamento populacional (1.835,10 habitantes por km²) impõe soluções para espacejar ao solo e melhorar a qualidade de vida, sem os “remendos” caríssimos da atualidade, que existem transtornos e não oferecem a necessária solução sempre.

O crescimento populacional tem oscilado e o último levantamento indicou uma taxa de 1,8% ao ano, o que corresponde a quase 240 mil novos habitantes por ano.

Não apenas pela proximidade de outros agradáveis centros habitacionais, como a ocupação de um novo espaço superior à área atual do município do Rio de Janeiro, a nova capital pode ser planejada para absorver este crescimento como para atender a perto de um milhão de atuais habitantes da RM.

Há na região uma carência de 400 mil novas habitações e boa parte do planejamento poderia ser voltado para esta demanda, tanto através dos programas habitacionais financiados por bancos, como pelo programa Minha Casa Minha Vida, não impondo dispêndios do Estado, mas sua atuação para oferecer a estrutura adequada à boa qualidade de vida, inclusive através das concessionárias de serviços públicos. (Continua)