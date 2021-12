Jourdan Amóra: Não existe comunismo no Brasil (II)

A quem interessa propagar a suposta existência de um “perigo vermelho” no Brasil?

A quem interessa ocultar a verdade dos fatos ?

Se não aparecem os favorecidos, os números oficiais indicam que os teóricos ou praticantes da ideologia marxista-leninista não tem expressão.

Em termos de militância política no Brasil eles são apenas 397.194 inscritos no PCdoB e 14.675 no PCB, segundo dados do IBGE (abril 2019), indicando a quais partidos estão integrados 16.795.164 eleitores que se filiaram a agremiações político-eleitorais.

Disparadamente os que congregaram mais eleitores o MDB, com 2.391.656 eleitores; o PT, com 1.590.472; o PSDB, com 1.458.624; o PP, com 1.443.998; o PDT, com 1.296.593; o PTB, com 1.191.270; o DEM, com 1.03.223 e o PSB, com 655.569.

Depois apareceram o PPS com 480.503; o PSC (que elegeu o governador do Rio), com 422.967; o PRB, agora Republicanos, com 398.273; o PV, com 376.328; PCdoB, com 397.194; o PSD, com 326.730; o PRP, com 250.511 ; o PSL do qual em Abril de 2019 ainda estava filiado o presidente e seus três filhos, detentores de mandato, com 241.038; o PMN, com 220.814; o PHS, com 215.126; o PHS, com 215.126; e o Solidariedade, com 212.902.

Mais abaixo, o Avante (187.080), o antigo Democracia Cristã (187.034), o Pode (167.057), o PSol (150.018) e o PRTB (138.781).

Com menos de 100 mil militantes o Pros (97.166), o Patriota (78.655), o PMB (42.819), o PPL (40.209), o Novo (26.201), o PSTU (17.130), e com apenas 3.717 militantes, o PCO (já extintos estes dois últimos), de extrema esquerda.

Onde está o “perigo vermelho”? Na disputa eleitoral não está. Na luta armada, também não. Na mídia também não. Nem no Judiciário ou na Igreja.

Mesmo com a liberação do porte de arma, os comunistas não podem se igualar à capacidade armamentista e de mobilização dos chefes das milícias ou do tráfico.

Também não tem condições de operar esquemas como os da corrupção que envolve forças políticas e empresariais formadoras de variedades quadrilhas lesando o Brasil. (Continua)

Republicado de 3 de junho de 2020