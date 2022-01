Jourdan Amóra: Economia aberta aos investidores e escondida para os empobrecidos

A valiosa contribuição dada pelo consórcio de veículos de imprensa no processo educativo e combativo à pandemia, não inocente todo o conjunto de utilização da Internet da omissão da falta de interesse em fornecer ao grande público a verdadeira realidade da economia nacional e das mudanças que necessitamos.

Não há interesse em focalizar a desgraça da economia voltada às ações dos grandes grupos manipuladores dos negócios que encobrimos que estão obtendo grande lucros como “investidores” e com a exploração das nossas reservas naturais, da exploração da nossa gente e da degradação da nossa capacidade produtiva.. Orgulhosos de sermos o “celeiro do mundo” éramos conduzidos à satisfação de exportar o que há de mais de qualificado possuíamos para importarmos manufaturados. Vendíamos barato e recebíamos manufaturados a altos custos.

A Revolução Industrial do século XIX só deu sinais por aqui, quando os norte-americanos ajudaram Vargas a implantar a Usina Siderúrgica de Volta Redonda, após o fim da guerra em que figuramos no bloco dos aliados e já tínhamos a expansão da então URSS. Facilitou a presença de indústrias multinacionais para a redução de seus custos, no Brasil: fretes de matérias-primas e salários menores.

Isto não é notícia nestes tempos de cotas, racismo, liberdade sexual, filmes de ação, novelas de desajustes familiares, etc.

Precisamos da imprensa alternativa como o mineiro “Binômio”, de Aldo Rabello; o “Emancipação” do general Felicíssimo Cardoso, ou “Jornal de Debates.

Vargas chegou a queimar café excedente do Brasil por não aceitar o perfil desejado pelos importadores.

Precisamos de almirantes como os que se reuniram em 1961 aqui no Centro Armamento da Marinha, pretendendo seu uso para a produção de peças básicas para a implantação da indústria nacional, encontro registrado por este repórter.

Precisamos da volta dos militares nacionalistas que se impunham em reuniões no antigo Clube Militar (Rio).