JOURDAN AMÓRA: DEMONIZAÇÃO OU SANTIFICAÇÃO

“O Papa é comunista.” – chegou a sentenciar o Presidente Jair Bolsonaro antes da sua aparição oportunista e ousada em celebração no Santuário Nacional de Aparecida.

Não foi uma heresia, mas uma jogada do maciço marketing político para sustar o crescimento das esquerdas diante da insurgência popular aos governos representativos do capitalismo selvagem dominante nos meios de Comunicação Social em todo Mundo.

Jesus Cristo é o maior de todos os comunistas. Prega a igualdade de oportunidades para todos seres humanos, é o pai da paz, da bondade e da preservação do meio ambiente. É contra a desumana concentração da riqueza que privilegia 1% da população mundial e contra a ambição que gera a violência.

Deles tenha ressurgido ao lado de alguns. O há anos inerte Leonel Brizola “era comunista” e prova disto foi a criação dos CIEP´s para garantir a todas as crianças e jovens a oportunidade de ensino integral com formação profissional. Não queria as crianças e jovens ociosos ao sabor da marginalidade. Preferia abrir escolas e a construir cadeias alimentadas pela violência policial.

Mas a “guerra fria”, após a união contra o nazismo e o fascismo, ambos representativos da esquerda e da direita dividiu o Mundo. Os EUA eram símbolos da Liberdade e os países comunistas geraram a “Cortina de Ferro” onde os regimes fechados oprimiam os que a eles se opunham.

No Brasil os demônios comunistas são tão impopulares que não chegam a conquistar 5% dos votos brasileiros, desde 1947 quando seus partidos foram extintos, embora um tenha ressurgido e outros radicais estejam pululando por aí, sem bandeiras claras para serem seguidas.

O Mundo vive uma era de catástrofes como se estivesse sendo avisado da necessidade de ser submetido à ira Divina como no episódio das “sete pragas do Egito”.

Cristo deu a sua vida por mundo humano, solidário e de saudável organização social.

É tempo de reflexão antes do pronunciamento terreno nas urnas.

N.A. Durante a ausência do articulista, este espaço reeditará artigos anteriores de sua autoria.