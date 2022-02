JOURDAN AMÓRA – AS OBRAS QUE O CENTRO PRECISA (XXXV)

Com a realização de obras para o enterramento da atual fiação elétrica aérea, na Avenida Amaral Peixoto e na rua da Conceição, haverá necessidade de obras subterrâneas em função da qualidade das redes de águas e de esgotos e melhoria do sistema de escoamento das águas pluviais.

Seria o momento oportuno para a realização do velho sonho de utilização do subsolo como garagem-subterrânea, já que a busca de fluidez para o tráfego não pode se chocar com a necessidade do cidadão ter acesso e poder estacionar onde há mais necessidade de movimentação. Afinal, no centro estão os cartórios e órgãos da Justiça, repartições públicas federais, estaduais e municipais, laboratórios e centros de imagem, consultórios, escritórios e lojas comerciais; além da Câmara Municipal, delegacias de polícia, hospitais, restaurantes, templos religiosos e importantes escolas e faculdades.

Um adendo ao projeto pode ser usado já que a programação estabelecida pelo prefeito Axel Grael é entregar a melhorias para o centro dentro de dois anos como parte do projeto Niterói-450, uma alusão comemorativa aos 450 anos de fundação da Aldeia de Arariboia, berço da cidade fundada em 22 de novembro de 1.573.

Mesmo com o estímulo ao uso de motos e de bicicletas a frota de veículos continua em escala crescente e a modernização desejada, inclusive com arborização aumentará a programa por imóveis, com redução dos espaços para os atuais estacionamentos improvisados. Serão necessários estímulos para a criação de edifícios-garagem, além da exigência de vagas adequadas em novas edificações bem como em supermercados.