JOURDAN AMÓRA – AS OBRAS QUE O CENTRO PRECISA (XXXIII)

Quando ocupante do Palácio do Ingá o governador nomeado, Raymundo Padilha, (1971/75) afirmou que em Niterói se “entra pela porta da cozinha” e cuidou de montar um ponto de atração na área concreta desde o Forte do Gragoatá até onde hoje é área inicial do campus de São Domingos.

O responsável por uma das mais desastrosas administrações do Estado e que reagiu autoritariamente às duras críticas deste jornal, especialmente em relação ao Aterro, não agiu como administrador, mas como crítico da administração do peemedebista Moreira Franco, ao desativar a Usina do Lixo que feriu as bases do Morro do Bumba, no Viçoso Jardim, ordenou o despejo do lixo da cidade na orla da Baia, onde hoje está a Praça Niemeyer.

Ao assumir, Jorge Roberto Silveira cuidou do embelezamento da cidade, inclusive com arborização e uma praça no lado sul, defronte ao Plaza Shopping, acabando como terminal sul.

Incontáveis vezes a Praça Martim Afonso, tendo sido o destaque do Plano de Ajuda a Niterói, do governador Paulo Torres (1964/1966)

Embelezar a sala de visitas da cidade sempre foi o alvo de governantes. Num mesmo tempo sucederam-se os planos de utilização das vias públicas centrais.

A heterogênea população local se habitou às transformações sem ser ouvida. Tal vício perdurou até mesmo quando o ex-Prefeito promove uma consulta pública: “A cidade que queremos”.

Posso concluir com uma interpreta: “Uma cidade para seus moradores e não de privilégios para os raros turistas e milhões de passantes que se dirigem ao Rio ou ao interior ou apenas para os que usam Niterói como cidade-dormitório”.