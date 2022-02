JOURDAN AMÓRA – AS OBRAS QUE O CENTRO PRECISA (XXVI)

Ao contrário do trecho Boa Viagem-Gragoatá, implantado após a construção da Avenida General Milton Tavares de Souza, o trecho de quase dois kms da valiosa orla, entre o Forte do Gragoatá e até o início da Praça JK, está sob o pleno domínio da Universidade Federal Fluminense, com impossibilidade de usufruto pelos moradores da cidade., visitantes ou turistas.

É um contraste de ação da Universidade “aberta” em relação ao regime “fechado” iniciado em 1964, quando estudantes iam para as ruas defender a liberdade. O comando da IIª Brigada de Infantaria garantia o direito de circulação e só mantinha rigorosa vigilância no entorno da histórica edificação surgida como unidade militar e se enquadrava como área de segurança nacional.

Um trecho litorâneo com estimados 300 metros estava concretado desde o início do Aterro cedido à UFF. Ali existia um cais para servir às autoridades que governaram o Estado e tinham direito à transpor a Baia de Guanabara de forma privativa e etilista.

O vírus da seletividade, espalhado por civis, não foi debelado.

A orla é um público e a área aqui citada não é reserva para fins militares ou atividades costeiras. Nasceu dentro de um projeto urbanístico, desde 1938, sabendo que a ocupação do solo é competência municipal, enquanto as águas são da esfera federal. O licenciamento de edificações e a definição urbanística competem às Prefeituras respeitados os direitos maiores dos cidadãos, inclusive o de ir e vir e o usufruto dos bens públicos, inclusive em áreas aterradas com propósitos urbanísticos.

Há de se definir os limites dos gestores do trecho ocupado e do restante da área continental. (Continua)