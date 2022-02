JOURDAN AMÓRA: AS OBRAS QUE O CENTRO PRECISA (XXIV)

Sair ou se dirigir aos túneis Luis Antonio Pimentel-João Sampaio para quem se dirige à já densamente ocupada orla de Piratininga é uma tortura viária pois impõe trafegar por apenas duas longas e movimentadas vias para se alcançar a Avenida Almirante Tamandaré até à chegada à praia.

Ali está o grande “nó” viário nos “dias de praia”

Quando se planejou a rota dos túneis deveria ter sido planejada uma ligação direta da sua embocadura no rumo do Tibau, encurtando o caminho numa via nova com algumas centenas de metros e, para se evitar a retenção em de cinco quilômetros no trajeto.

Certamente pelo menos duas razões predominavam quando da decisão. A primeira o fato do trecho nativo ter a floreta do Morro da Viração chegando à margem da lagoa, o que justificaria a proteção da mata ciliar. A segunda, a existência de dois belos sítios à beira da laguna, implantados após os loteamentos da série “Mara” quando a região deserta.

O idealizador do inconcluso Panorama Balneário Hotel, Aldo Rossi, sequer conseguiu do DER e da Prefeitura condições de uso adequado (muito menos alargamento) da estrada de chão de acesso ao hotel, situação numa posição mais valorizada com a implantação do ponto de salto par a prática do voo livre. Muito menos conseguiria modificações na estradinha de acesso ao bairro Maceió ou outra no rumo do Cafubá-Tibau.

A falta de visão para um planejamento urbanístico a longo prazo é marcante. Já anteriormente havido transcrito documento assinado pelo então Ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, proibindo loteamentos em Itaipu e Piratininga, consideradas “áreas estratégicas para a segurança nacional”.