Jourdan Amóra: As obras que o Centro precisa (XXIII)

A extinção das ferrovias na década de 60 para favorecer o rodoviarismo, mesmo com poucas vias asfaltadas e a inauguração da Ponte Rio-Niterói, marcaram a era da grande ocupação da Região dos Lagos, confirmando a tendência brasileira de concentração do desenvolvimento demográfico e econômico no litoral.

A baixa ocupação da área continental e a mega-ocupação do litoral como também de metrópoles como o São Paulo e o Rio de Janeiro é uma das marcas do Brasil-desigual. A situação é agravada pela intensa procura registrada, nos finais de semanas no tumo das regiões litorâneas – o que não acontece de forma igual em relação às atraentes cidades serranas.

Esta radiografia indica o tumor maligno facilmente diagnosticado nas festas de fim de ano para o litoral paulistano e para a fluminense Região dos Lagos.

A movimentação ocorreu com maior gravidade nas estradas federais e estaduais, mas as dores foram sentidas pelos dirigentes municipais que passaram a serem apontados como responsáveis pelos “engarrafamentos” nos acessos ou dentro de suas cidades.

A nossa situação é bem diferente do quadro da Flórida, a partir de Miami. Quem chega de avião se espanta com a multiplicidade de estacionamentos e lagos na planície, bem como a grandeza das vias de movimentação regionais, além da existência de duas mega-rodovias no sentido norte e sul, com multiplicidade de acessos paralelos e perpendiculares para o Oceano e outros polos de atração, como Orlando.

Os prefeitos e as comunidades devem se unir na defesa de um planejamento global para o usufruto da grande territorial fluvial, lacustre e oceânica da Região dos Lagos, a partir de Niterói.