JOURDAN AMÓRA – AS OBRAS QUE O CENTRO PRECISA (XXII)

Para cumprir um princípio constitucional visando a participação comunitária nos critérios de ocupação das cidades as Prefeituras e Câmaras promovem audiências públicas para implantação dos Planos Diretores de Desenvolvimento dos municípios.

O cidadão comum não está habilitado a entender as formulações técnicas feitas pelos “doutores das leis”. Não é um urbanista ou ambientalista. Não é um legislador e nem um jurista ou economista para compatibilizar o desenvolvimento urbano com as possibilidades de harmonização com os interesses sociais. Não é um futurólogo. Não tem acesso a projeções de futuras necessidades decorrentes da evolução demográfica com suas necessidades futuras nas áreas urbana, rural, de serviços ou industriais. Não entende a definição legal de atribuições do gigantesco aparato de órgãos públicos envolvidos em cada tema ou a interpretação da variedade de leis e procedimentos burocráticos que se chocam e geram até dúvida ou decisões díspares nos Tribunais.

O direitos e deveres não estão ao alcance nem mesmo dos vereadores, das comissões técnicas ou dos assessores parlamentares.

Diferentemente as lideranças de grandes investidores imobiliários excedem-se seus direitos e conhecimentos visando ganhos maiores buscando a conquista edificatória com o máximo de ocupação do solo, despreocupadas com a missão urbana social.

Existem exceções como a da antiga Veplan ao planejar um bairro-modelo como o de Camboinhas, para o bem dos adquirentes e a movimentação pública. Ou do empresário Nelson Gomes de Almeida ao implantar condomínios como os “Jardim Ubá” Eles contrastam com o quadro reinante nas imediações que não ofereceu boa condição de acesso e nem foi beneficiado por planos de mobilidade ou garantia de facilidades de estacionamento, como acontece na Flórida. (Continua)