JOURDAN AMÓRA – AS OBRAS QUE O CENTRO PRECISA (XLII)

A pouco mais do ponto mais movimentado e ponto de entrada está a Praça Leoni Ramos, conhecida como Praça de São Domingos e centro histórico onde estão a segunda mais antiga Igreja da cidade e os mais antigos clubes, convivendo com a modernidade da Universidade Federal Fluminense, uma das maiores do país.

O bairro da riqueza da monarquia à frente D. João VI e o Patriarca da Independência, José Bonifácio, tornou-se o núcleo da exposição da pobreza social. Abriga sem-tetos ou mal acomodados moradores de cortiços assustadores.

A UFF é a entrada para carros bacanas como também dos miseráveis catadores de lixo, guardiões da limpeza gratuita da cidade. A UFF tem um restaurante estudantil inativo desafiando os que passam fome na sua praça tomada pelo que a sociedade chama de desocupados. Tem uma praça esportiva sem uso social e a praça não tem um banheiro público para servir aos estudantes boêmios ou ao povo. O fervilhar de pessoas trabalhando na Cantareira, inutilizada, ou na fábrica de vidros, além dos clubes náutico e de remo foi substituído por uma degradada paisagem humana.

Ainda frequentada por famílias de vários bairros em busca de seus restaurantes, o bairro, que também era a colmeia de artistas plásticos, recebeu, sim, investimentos públicos: uma ineficiente “ciclovia universitária com ajuda federal e logo interrompida e destruída e uma Via 100, alternativa viária hoje restrita a servir a dois empreendimentos comerciais, um, inclusive, com cobrança de estacionamento e outro duplo calçamento ocupado por uma concessionária de serviço público.