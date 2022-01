JOURDAN AMÓRA – AS OBRAS QUE O CENTRO PRECISA (XIX)

O elevador é um importante instrumento para o transporte urbano, como demonstra a intensa movimentação de 900 mil pessoas-ano pelo Elevador Lacerda, da cidade baiana de Salvador; e importância de outros mais amigos e de menor altura, mas de comprovada utilidade desde o início do século passado.

Além da sabotada ideia do elevador para acesso de Icaraí, na Praça da República existem muitos pontos, especialmente na orla niteroiense podendo servir mais do que meios de transporte para as comunidades radicadas em elevações, como também em fortes fatores de desenvolvimento econômico, voltados para o turismo e a um novo planejamento de modernos centros de moradia, para variadas classes sociais.

O de mais fácil execução poderia surgir defronte ao edifício dos Bancários, na rua São Sebastião, para facilitar o acesso de pessoas e de cargas para os ocupantes de cerca de 10 mil moradias.

Há algumas décadas ameaça de desmoronamento sobre a rua levou a Prefeitura a fazer a contenção com apenas um muro de arrimo de três metros de altura.

Na extensão de casarões abandonados na rua Benjamin Constant poderia surgir outro, com urbanização da área junto à rua e no seu sopé, de onde se pode admirara a exuberância da paisagem desde o Corcovado, a Ponta da Areia e até a visão plena da Ponte, do Galeão. E do fundo da Baia de Guanabara contido pelo azul da distância das serras.

Igualmente outro poderia ser implantado para acesso ao Parque Florestal que o Prefeito Axel deu início no Morro da Boavista em cujo pico opera uma central de antenas de telecomunicações.

Não são obras caras, mas uma aceitável parceria com uma tolerável concessão à iniciativa privada.