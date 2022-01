JOURDAN AMÓRA: AS OBRAS QUE O CENTRO PRECISA (X)

O projeto de uma nova ligação norte-sul (São Lourenço/Santa Rosa), além da importância já focalizada precisa de medidas antecipadas de planejamento para surgir como um modelo de ordenamento urbano.

Definidas as larguras das pistas é fundamental impedir que se torne mais uma agressão ambiental: o paisagismo terá de definir uma forma de conservação do solo para absorção das águas das chuvas e a impermeabilização do solo. A arborização deve ser baseada em modelos exitosos da Europa, EUA e sul do país. Nada de oitis e amendoeiras.

As calçadas precisam ser largas e num nivelamento capaz de superar as dificuldades, em condições de evitar os constantes reasfaltamentos as coloquem em cotas de nível elevado ameaçando torná-las sujeitas à invasão pelas águas elevadas igual ou superior da cota corrente em dias de chuvas do nível das vias de circulação dos veículos.

Cuidados com a ocupação imobiliária do solo, definindo-se boa distância entre os meios-fios e o limite permissível para futuras edificações, além da previsão de recuos para futuras edificações em função do desenvolvimento da área valorizada. Tratando-se de via nova, estabelecer que a fiação elétrica (incluindo telefones, etc) será subterrânea, prevendo-se áreas para as concessionárias implantarem suas subestações.

Definição de gabaritos e de condições de estacionamento a serviço dos edifícios residenciais, comerciais, industriais e de serviços públicos, e definições dos espaços e formas de ocupação frontal e lateral para lojas e outros tipos de atividades. Definição de área planejada para a sonhada nova sede da Prefeitura.