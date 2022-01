JOURDAN AMÓRA: AS OBRAS QUE O CENTRO PRECISA (VI)

Uma das piores situações de retenção de tráfego em Niterói ocorre no cruzamento da rua Marechal Deodoro com o corredor viário Jansen de Mello-Marquês do Paraná. Para facilitar o escoamento dos veículos oriundos ou destinados ao acesso à Ponte oriunda do Rio de Janeiro, toda a movimentação do centro da cidade com destino à própria Ponte, ao Fonseca ou mesmo a Icaraí fica retido por quatro minutos à espera da abertura do sinal, situação agravada porque nem todos veículos conseguem fazer a travessia. A área mais importante da cidade fica imobilizada pra dar acesso ao Rio.

É uma grave situação para os que trabalham, estudam e moram na cidade. Prejuízo para as ambulâncias, caminhões de cargas, automóveis e ônibus. Uma perda valiosa no tempo de vida na busca ou saída do trabalho, do estudo, do lazer, do repouso e até na pontualidade dos compromissos de horários de cada um. a escola.

Mas isto se repete na rua Coronel Gomes Machado. Mais gravemente na rua Djalma Dutra indispensável para o rápido aceso aos hospitais Antônio Pedro e Icaraí, além do Centro Previdenciário Municipal. O Mergulhão Ângela Fernandes não resolveu o problema do acesso às áreas tão sensíveis para a urgência do socorro médico ou a população dos bairros de Fátima e São Lourenço (tua Indígena) marco da fundação da cidade. Também a Ponta da Areia fica isolada: pois não há cruzamento para se alcançar o Mercado de Peixe ou ao Centro de Armamento da Marinha. A opção é a estreita rua Visconde de Itaboraí, pois a terceira, a Visconde de Sepetiba, é interrompida no cruzamento com a Feliciano Sodré. (Continua)