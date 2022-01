JOURDAN AMÓRA: AS OBRAS QUE O CENTRO PRECISA (V)

Quando encerrou a centenária polêmica Ponte ou Túnel para a ligação Rio-Niterói, idealizada em 1876, o Grupo de Trabalho encarregado dos estudos no Ministério da Viação e Obras e Públicas optou por uma solução intermediária: a ponte como meio rodoviário, recomendando imediata ação para a construção do já estudado túnel subaquático, como solução urbana, direcionada a hoje existente Marina da Glória.

Já anteriormente, no início da década de 60, o “Jornal do Brasil-RJ” promoveu debate na Associação Comercial de Niterói, conduzido pelo deputado Paulo Duque, quando o engenheiro Areia Leão, notabilizado na presidência da Empresa de Obras Pública – a EMOP-RJ – prevendo a expansão gonçalense e seus reflexos, sugeriu a construção de uma ponte entre o Gradim e a uma das ilhas no subúrbio carioca.

Tais propostas tirariam das costas da Prefeitura de Niterói os ônus de investimentos para evitar o uso da então capital fluminense como cidade de passagem para o gigante fluxo de veículos de São Gonçalo e do interior para o Rio e a Baixada, bem como o resto do país. A movimentação dos viventes em São Gonçalo seria mais tranquila e as Prefeituras, na época com recursos apenas para pagar pessoal, tapar buracos, manter poucas escolas e o pobre sistema de saúde, pudessem investir na qualidade de vida desejada e produtiva.

O fundo da Baia de Guanabara é desprezado e poluído.

Quando o governo federal iniciou as obras de acesso a um porto para recebe equipamento pesado destinado ao Comperj (Itaboraí) poderia tê-lo planejado como ponto de embarque de carga e passageiros para as imediações de Duque de Caxias (Rio-Saulo; Rio-Belo Horizonte e Rio-Petrópolis), encurtado distâncias, desafogando o tráfego, poupando combustível e barateando custos de transportes.

Foi um plano isolado que consumiu muito dinheiro e foi engavetado. (Continua)