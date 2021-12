Jourdan Amóra: As obras que o Centro precisa (IV)

A “Era da Ponte” transformou Niterói numa cidade de passagem para usufruto dos cariocas, mineiros, paulistas, capixabas e fluminenses do norte e do sul. A população residente foi menosprezada, ficando retida em demorados sinais vermelhos nos cruzamentos de corredores viários de alta velocidade e volumoso tráfego.

Niterói não se preparou para receber a Ponte e a Prefeitura foi sequer ouvida sobre o planejamento do impacto devastador nas vias de acesso, mesmo sabendo se que a situação seria agravada com o esperado crescimento das cidades do lado de cá da Baia e no sentido da atraente Região dos Lagos.

Inversamente do ocorrido no mundo, foram eliminados os sistemas aquaviário e ferroviário de transporte de massa e de carga. O prolongamento da Ponte com a hoje BR-101 só se efetivou dois anos após a sua inauguração.

A prometida Linha-3 e o Metrô subaquático não saíram.

Antes mesmo do início das obras federais, o governador Geremias Fontes havia desengavetado o projeto de um túnel saindo do Ponto de 100 Réis para o Largo do Marrão. O Marechal Raul Albuquerque ressaltou sua importância, pois a rua Santa Rosa for alargada e ganhando duas pistas a ideia de prosseguimento do plano urbanístico até o Viradouro com execução iniciada, para também chegar ao Largo da Batalha, então uma zona rural. E existem outros projetos anteriores à década de 60, ainda à espera de realização

As 55 Soluções para Niterói receber a Ponte, apresentadas por este jornal antes da inauguração da “obra do século”, não foram executadas com exceção do tardio primeiro alargamento da Avenida Marques do Paraná dois anos e meio após o cáos vivido pela cidade com o movimento Rio-Niterói. (Continua)