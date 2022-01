JOURDAN AMÓRA: AS OBRAS QUE NITERÓI NECESSITA (XVIII)

Uma das iniciativas mais econômicas e mais favoráveis à movimentação Icaraí-Centro foi apresentada por este jornal – e já abordadas nesta série – que custaria menos que os alargamentos das ruas Paulo Alves e Marques do Paraná, especialmente para os pedestres e ciclistas, mas refletindo no alívio de veículos nestas duas vias e desde Praça Getúlio Vargas, o trecho litorâneo até o Jardim do Ingá além da rua São Sebastião, Avenida Badger Silveira, Rink, rua da Conceição e Dr. Celestino.

A proposta que contou com uma ilustração do então iniciante artista Dan comparando a altitude do Elevador Lacerda, de Salvador, com a altura dos prédios existentes nas imediações e que eram poucos: apenas o Visconde do Abaeté na esquina da Miguel de Frias com a Moreira César, esta, findando numa encosta verde.

Com altura inferior à atual (72 m) do elevador baiano, o sistema de transporte urbano liga a Praça Visconde do Cayru à parte alta da capital baiana, desde oito de dezembro de 1873. É também um centro de referência turística oferecendo à admiração a paisagem da Baia de Todos os Santos.

A proposta do jornal se completaria com uma rampa móvel passando por viaduto sobre a rua Fagundes Varela para dar acesso à rua Moacyr Padilha até chegar à rua Dr. Celestino (Praça da República). O percurso a pé seria reduzido de 3,5 km para apenas 800 metros.

O Elevador Lacerda faz viagem em 30 segundos e cobra uma tarifa abaixo de R$ 0,50. Para se avaliar a sua importância, um dado é positivo: o uso por 28 mil pessoas por dia. A área de sua passagem poderia contar com um mercado popular e turístico, inclusive surgindo nas imediações restaurantes de primeira linha.