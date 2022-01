JOURDAN AMÓRA: AS OBRAS QUE A CIDADE PRECISA (XV)

Mesmo com a paralisação do Aterro na área utilizada como via de navegação das Barcas, ainda é viável a execução de um projeto ligando o Valonguinho (Praça JK) até o Caminho Niemeyer, que está isolado e cuja importância será ressaltada com a finalização das obras da nova Catedral de São João Batista.

Trata-se da construção de um viaduto sobre a faixa marítima, ligando, assim, o Gragoatá à Ponta da Armação (Ponta da Areia, com “braço” intermediário de integração com o Terminal João Goulart, de um lado, e outro até onde estão os blocos de concreto há 30 anos prometidos para serem destinados à nova Hidroviária da cidade.

O viaduto poderia contar com mirantes intermediários e até um espaço destinado ao comércio ambulante. Sob ele poderia surgir a sonhada Marina de Niterói, para barcos particulares, profissionais ou turísticos.

A antiga “Rua da Praia” (Visconde do Rio Branco) está saturada. Nela existia um Mercado de Peixe antiguado, derrubado para alagar a via e nela surgir o Terminal e o Estacionamento, projeto de Jayme Lerner que também projetou igual para o trecho entre o Valonguinho e onde hoje está a Concha Acústica.

A iniciativa poderia significar um novo conjunto de melhorias urbanas, com a extensão da rua Saldanha Marinho até a futura Catedral que será um ponto de atração de fiéis à cidade, nos moldes do Santuário de Aparecida, em São Paulo.

A então ociosa rua Saldanha Marinho tornou-se numa valiosa ligação Centro-Ponte-Fonseca, quando a então Secretária de Obras, Dayse Monassa, construiu uma ponte sobre o canal de São Lourenço. Na época ela também executou a primeira fase de alargamento da rua Paulo Alves, obra que ganhou dimensão com a ação da dupla Rodrigo Neves-Axel Grael. (Continua)